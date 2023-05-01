Κατάλογος Εταιρειών
Beam Μισθοί

Ο μισθός της Beam κυμαίνεται από $22,509 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $71,381 για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Beam. Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025

$160K

Ανθρώπινοι Πόροι
$71.4K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$65.6K
Μηχανικός Λογισμικού
$22.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Beam is Ανθρώπινοι Πόροι at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $71,381. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Beam is $65,641.

