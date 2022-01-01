Beachbody Μισθοί

Ο μισθός της Beachbody κυμαίνεται από $116,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $208,950 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Beachbody . Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025