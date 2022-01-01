Κατάλογος Εταιρειών
Beachbody
Beachbody Μισθοί

Ο μισθός της Beachbody κυμαίνεται από $116,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $208,950 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Beachbody. Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $139K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $116K
Διαχειριστής Προϊόντος
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$209K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$170K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Beachbody is Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $208,950. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Beachbody is $148,920.

