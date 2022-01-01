BDO Μισθοί

Ο μισθός της BDO κυμαίνεται από $8,150 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λογιστής στο χαμηλό άκρο έως $179,295 για έναν Διαχειριστής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της BDO . Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025