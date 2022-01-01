Κατάλογος Εταιρειών
BDO
BDO Μισθοί

Ο μισθός της BDO κυμαίνεται από $8,150 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λογιστής στο χαμηλό άκρο έως $179,295 για έναν Διαχειριστής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της BDO. Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $86.5K

Μηχανικός Δεδομένων

Σύμβουλος Διοίκησης
Median $68.1K
Λογιστής
$8.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Διοικητικός Βοηθός
$91.8K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$55.2K
Αναλυτής Δεδομένων
$79K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$87K
Επιστήμονας Δεδομένων
$64.7K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$40.5K
Ανθρώπινοι Πόροι
$77.6K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$42.9K
Επενδυτικός Τραπεζίτης
$45.2K
Διαχειριστής Προϊόντος
$61.7K
Διαχειριστής Έργων
$179K
Πωλήσεις
$113K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$62.5K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$135K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην BDO είναι Διαχειριστής Έργων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $179,295. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην BDO είναι $68,082.

