BD Μισθοί

Ο μισθός της BD κυμαίνεται από $12,361 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ιδρυτής στο χαμηλό άκρο έως $230,840 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της BD . Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025