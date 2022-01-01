Κατάλογος Εταιρειών
BD
BD Μισθοί

Ο μισθός της BD κυμαίνεται από $12,361 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ιδρυτής στο χαμηλό άκρο έως $230,840 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της BD. Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $125K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $95K

Μηχανικός Ποιότητας

Βιοϊατρικός Μηχανικός
Median $107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $90K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $97.5K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $145K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $205K
Διαχειριστής Έργων
Median $110K
Πωλήσεις
Median $195K
Μάρκετινγκ
Median $212K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $126K
Λογιστής
$121K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$80.6K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$25K
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$93.3K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$197K
Ιδρυτής
$12.4K
Γεωλόγος Μηχανικός
$94.9K
Ανθρώπινοι Πόροι
$186K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $200K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$122K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$124K
Προσελκυστής Προσωπικού
$68.3K
Θέματα Κανονισμών
$90.8K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$209K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$231K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$128K
Συχνές Ερωτήσεις

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-BD הוא Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $230,840. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-BD הוא $122,400.

