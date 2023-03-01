Κατάλογος Εταιρειών
BCLC Μισθοί

Το εύρος μισθών της BCLC κυμαίνεται από $55,302 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Οικονομικός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $94,033 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της BCLC. Τελευταία ενημέρωση: 8/12/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $66.9K
Λογιστής
$59.1K
Οικονομικός Αναλυτής
$55.3K

Ανθρώπινοι Πόροι
$62.1K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$70.2K
Διευθυντής Προϊόντος
$94K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην BCLC είναι ο Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $94,033. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην BCLC είναι $64,519.

Άλλοι Πόροι