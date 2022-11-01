BCI Μισθοί

Ο μισθός της BCI κυμαίνεται από $38,592 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $81,455 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της BCI . Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025