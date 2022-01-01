Κατάλογος Εταιρειών
BCG Digital Ventures Μισθοί

Το εύρος μισθών της BCG Digital Ventures κυμαίνεται από $57,839 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Προσλήψεις στο χαμηλότερο άκρο έως $327,256 για Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της BCG Digital Ventures. Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Διευθυντής Προϊόντος
Product Manager $125K
Senior Product Manager $189K
Lead Product Manager $223K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $162K
Επιστήμονας Δεδομένων
$159K

Ανθρώπινοι Πόροι
$134K
Σύμβουλος Διαχείρισης
$156K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$111K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$166K
Προσλήψεις
$57.8K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$159K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
$121K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$327K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην BCG Digital Ventures είναι ο Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $327,256. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην BCG Digital Ventures είναι $158,547.

Άλλοι Πόροι