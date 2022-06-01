Κατάλογος Εταιρειών
BCE
BCE Μισθοί

Ο μισθός της BCE κυμαίνεται από $38,868 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $125,819 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της BCE. Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
CP2 $73.2K
CP3 $94.4K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Δικτύων

Μηχανικός Δεδομένων

Επιστήμονας Δεδομένων
CP2 $69.3K
CP3 $95.7K
Διαχειριστής Προϊόντος
CP2 $72.6K
CP3 $90.1K
CP4 $126K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Αρχιτέκτονας Λύσεων
CP2 $82.2K
CP3 $104K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
Median $72.7K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $59.3K
Πωλήσεις
Median $38.9K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $60.8K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $62.5K
Μάρκετινγκ
Median $60.6K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $108K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $54.9K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $79.7K
Λογιστής
$69.2K

Τεχνικός Λογιστής

Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$62.5K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$108K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$60.7K
Διαχειριστής Έργων
$79.6K
Ενδυνάμωση Πωλήσεων
$54.8K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην BCE είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the CP4 level με ετήσια συνολική αμοιβή $125,819. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην BCE είναι $72,645.

