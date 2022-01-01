Κατάλογος Εταιρειών
BBVA USA
BBVA USA Μισθοί

Ο μισθός της BBVA USA κυμαίνεται από $59,352 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $177,383 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της BBVA USA. Τελευταία ενημέρωση: 9/5/2025

$160K

Επιστήμονας Δεδομένων
$162K
Ανθρώπινοι Πόροι
$59.4K
Μηχανικός Λογισμικού
$86K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$177K
Λείπει ο τίτλος σας;

Λείπει ο τίτλος σας;


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην BBVA USA είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $177,383. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην BBVA USA είναι $123,776.

