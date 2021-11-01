BBK Electronics Μισθοί

Ο μισθός της BBK Electronics κυμαίνεται από $49,757 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $233,171 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της BBK Electronics . Τελευταία ενημέρωση: 9/5/2025