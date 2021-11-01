BBK Electronics Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της BBK Electronics κυμαίνεται από $49,757 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $233,171 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της BBK Electronics. Τελευταία ενημέρωση: 9/5/2025

Γραφικός Σχεδιαστής
$96.7K
Μάρκετινγκ
$74.8K
Διαχειριστής Προϊόντος
$233K

Μηχανικός Λογισμικού
$49.8K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$83.6K
Ερευνητής UX
$66.6K
Συχνές Ερωτήσεις

El puesto con mayor remuneración reportado en BBK Electronics es Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level con una compensación total anual de $233,171. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en BBK Electronics es $79,175.

