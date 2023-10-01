BayWa Μισθοί

Ο μισθός της BayWa κυμαίνεται από $66,221 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $194,025 για έναν Επιχειρηματική Ανάπτυξη στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της BayWa . Τελευταία ενημέρωση: 11/19/2025