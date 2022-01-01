Basis Technologies Μισθοί

Ο μισθός της Basis Technologies κυμαίνεται από $70,853 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $242,661 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Basis Technologies . Τελευταία ενημέρωση: 10/10/2025