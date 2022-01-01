Κατάλογος Εταιρειών
Basis Technologies
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Basis Technologies Μισθοί

Ο μισθός της Basis Technologies κυμαίνεται από $70,853 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $242,661 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Basis Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 10/10/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $96K
Αναλυτής Δεδομένων
$95.9K
Επιστήμονας Δεδομένων
$73.4K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Μάρκετινγκ
$70.9K
Διαχειριστής Προϊόντος
$243K
Προσελκυστής Προσωπικού
$88.4K
Πωλήσεις
$209K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$220K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Basis Technologies is Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $242,661. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Basis Technologies is $95,938.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Basis Technologies

Σχετικές Εταιρείες

  • Vanguard
  • Northwestern Mutual
  • John Hancock
  • League
  • GEICO
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι