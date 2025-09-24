Κατάλογος Εταιρειών
Banking Circle
Banking Circle Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Denmark στην Banking Circle ανέρχεται σε DKK 566K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Banking Circle.

Μέσος Μισθός
company icon
Banking Circle
Frontend Software Engineer
Copenhagen , SK, Denmark
Σύνολο ανά έτος
DKK 566K
Επίπεδο
-
Βάση
DKK 566K
Stock (/yr)
DKK 0
Μπόνους
DKK 0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
2 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Banking Circle?

DKK 1.06M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μηχανικός Λογισμικού at Banking Circle in Denmark sits at a yearly total compensation of DKK 963,619. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Banking Circle for the Μηχανικός Λογισμικού role in Denmark is DKK 566,448.

