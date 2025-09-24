Κατάλογος Εταιρειών
Bank of China
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Χρηματοοικονομικός Αναλυτής

  • Όλοι οι Μισθοί Χρηματοοικονομικός Αναλυτής

Bank of China Χρηματοοικονομικός Αναλυτής Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Χρηματοοικονομικός Αναλυτής in United States στην Bank of China ανέρχεται σε $73K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Bank of China. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Bank of China
Associate
New York, NY
Σύνολο ανά έτος
$73K
Επίπεδο
hidden
Βάση
$73K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
2-4 Έτη
Έτη εμπειρίας
2-4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Bank of China?

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων

Συμβάλλετε

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Χρηματοοικονομικός Αναλυτής προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Bank of China in United StatesΧρηματοοικονομικός Αναλυτής职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$163,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Bank of China in United StatesΧρηματοοικονομικός Αναλυτής职位的年度总薪酬中位数为$73,000。

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Bank of China

Σχετικές Εταιρείες

  • Spotify
  • Uber
  • Square
  • Tesla
  • Netflix
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι