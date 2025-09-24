Κατάλογος Εταιρειών
Bank of China
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Εξυπηρέτηση Πελατών

  • Όλοι οι Μισθοί Εξυπηρέτηση Πελατών

Bank of China Εξυπηρέτηση Πελατών Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Εξυπηρέτηση Πελατών in United Kingdom στην Bank of China κυμαίνεται από £21.1K έως £29.5K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Bank of China. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

£22.9K - £27.8K
United Kingdom
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
£21.1K£22.9K£27.8K£29.5K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Εξυπηρέτηση Πελατών υποβολές στην Bank of China για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

£121K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Bank of China?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Εξυπηρέτηση Πελατών προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Bank of China in United KingdomΕξυπηρέτηση Πελατών职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬£29,549。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Bank of China in United KingdomΕξυπηρέτηση Πελατών职位的年度总薪酬中位数为£21,143。

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Bank of China

Σχετικές Εταιρείες

  • Tesla
  • Lyft
  • Snap
  • Google
  • LinkedIn
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι