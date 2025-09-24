Κατάλογος Εταιρειών
Bank of China
Bank of China Διοικητικός Βοηθός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διοικητικός Βοηθός in China στην Bank of China κυμαίνεται από CN¥179K έως CN¥254K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Bank of China. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CN¥203K - CN¥231K
China
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CN¥179KCN¥203KCN¥231KCN¥254K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

CN¥1.15M

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Bank of China?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διοικητικός Βοηθός στην Bank of China in China φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CN¥254,278. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Bank of China για τον ρόλο Διοικητικός Βοηθός in China είναι CN¥178,857.

