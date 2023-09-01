Κατάλογος Εταιρειών
Banco de Bogota
Banco de Bogota Μισθοί

Το εύρος μισθών της Banco de Bogota κυμαίνεται από $10,399 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $49,856 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Banco de Bogota. Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025

$160K

Επιστήμονας Δεδομένων
$10.4K
Μηχανικός Λογισμικού
$29.4K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$49.9K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Banco de Bogota είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $49,856. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Banco de Bogota είναι $29,391.

