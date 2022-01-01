Κατάλογος Εταιρειών
BambooHR
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

BambooHR Μισθοί

Το εύρος μισθών της BambooHR κυμαίνεται από $55,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πωλήσεις στο χαμηλότερο άκρο έως $223,328 για Διαχειριστής Συνεργατών στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της BambooHR. Τελευταία ενημέρωση: 8/25/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $125K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $157K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$148K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Διαχειριστής Συνεργατών
$223K
Προσλήψεις
$69.3K
Πωλήσεις
Median $55K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην BambooHR είναι ο Διαχειριστής Συνεργατών at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $223,328. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην BambooHR είναι $136,368.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την BambooHR

Σχετικές Εταιρείες

  • Qlik
  • Axway
  • Acquia
  • Jelli
  • WillowTree
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι