BambooHR Μισθοί

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην BambooHR είναι ο Διαχειριστής Συνεργατών at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $223,328. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.