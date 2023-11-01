Balkaneum Μισθοί

Δείτε τους μισθούς της Balkaneum αναλυμένους κατά επίπεδο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Balkaneum . Τελευταία ενημέρωση: 11/20/2025