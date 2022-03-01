Babbel Μισθοί

Ο μισθός της Babbel κυμαίνεται από $63,584 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $114,637 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Babbel . Τελευταία ενημέρωση: 10/16/2025