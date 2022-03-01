Κατάλογος Εταιρειών
Babbel
Babbel Μισθοί

Ο μισθός της Babbel κυμαίνεται από $63,584 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $114,637 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Babbel. Τελευταία ενημέρωση: 10/16/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $87.9K

Μηχανικός Λογισμικού Frontend

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $115K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$93.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Αναλυτής Δεδομένων
$63.6K
Ανθρώπινοι Πόροι
$83.9K
Μάρκετινγκ
$70.7K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$68.4K
Διαχειριστής Προϊόντος
$75.8K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Babbel είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $114,637. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Babbel είναι $79,850.

Άλλοι Πόροι