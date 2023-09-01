B. Braun Medical Μισθοί

Ο μισθός της B. Braun Medical κυμαίνεται από $47,923 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $150,750 για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της B. Braun Medical . Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025