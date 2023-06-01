Ayar Labs Μισθοί

Ο μισθός της Ayar Labs κυμαίνεται από $115,575 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $316,410 για έναν Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Ayar Labs . Τελευταία ενημέρωση: 10/15/2025