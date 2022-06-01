Κατάλογος Εταιρειών
Aya Healthcare Μισθοί

Ο μισθός της Aya Healthcare κυμαίνεται από $110,744 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $237,180 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Aya Healthcare. Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $175K

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Διευθυντής Προϊόντος
Median $165K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$111K

Διευθυντής Έργων
$131K
Στελέχωση Προσωπικού
$146K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$237K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Aya Healthcare είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $237,180. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Aya Healthcare είναι $155,481.

