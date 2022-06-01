Aya Healthcare Μισθοί

Ο μισθός της Aya Healthcare κυμαίνεται από $110,744 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $237,180 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Aya Healthcare . Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025