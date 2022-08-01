AXS Μισθοί

Ο μισθός της AXS κυμαίνεται από $99,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $198,990 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της AXS . Τελευταία ενημέρωση: 10/10/2025