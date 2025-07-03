Avid Μισθοί

Ο μισθός της Avid κυμαίνεται από $72,823 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $162,787 για έναν Διαχειριστής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Avid . Τελευταία ενημέρωση: 8/26/2025