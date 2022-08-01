Κατάλογος Εταιρειών
Avid Technology Professionals
Avid Technology Professionals Μισθοί

Ο μισθός της Avid Technology Professionals κυμαίνεται από $81,594 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $125,625 για έναν Διαχειριστής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Avid Technology Professionals. Τελευταία ενημέρωση: 8/26/2025

$160K

Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$107K
Διαχειριστής Έργων
$126K
Μηχανικός Λογισμικού
$81.6K

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Avid Technology Professionals is Διαχειριστής Έργων at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $125,625. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Avid Technology Professionals is $107,485.

