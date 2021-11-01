Κατάλογος Εταιρειών
Aviatrix
Aviatrix Μισθοί

Ο μισθός της Aviatrix κυμαίνεται από $81,397 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιτυχία Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $301,500 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Aviatrix. Τελευταία ενημέρωση: 8/26/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Δικτύων

Επιτυχία Πελατών
$81.4K
Μηχανικός Πωλήσεων
$219K

Αρχιτέκτονας Λύσεων
$302K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Aviatrix, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

