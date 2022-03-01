Κατάλογος Εταιρειών
AVEVA
AVEVA Μισθοί

Ο μισθός της AVEVA κυμαίνεται από $26,427 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $209,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της AVEVA. Τελευταία ενημέρωση: 8/26/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Associate Software Engineer $104K
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $160K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $209K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $111K

Μάρκετινγκ
Median $120K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$147K
Επιστήμονας Δεδομένων
$99.5K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$102K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$100K
Διαχειριστής Προϊόντος
$128K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$67.2K
Διαχειριστής Έργων
$92.2K
Πωλήσεις
$26.4K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$113K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$148K
Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


The highest paying role reported at AVEVA is Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού with a yearly total compensation of $209,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AVEVA is $111,000.

