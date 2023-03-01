Κατάλογος Εταιρειών
Avetta Μισθοί

Ο μισθός της Avetta κυμαίνεται από $100,284 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $402,000 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Avetta. Τελευταία ενημέρωση: 8/26/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $132K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$402K
Διαχειριστής Προϊόντος
$137K

Διαχειριστής Έργων
$100K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Avetta είναι Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $402,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Avetta είναι $134,600.

