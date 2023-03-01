Avetta Μισθοί

Ο μισθός της Avetta κυμαίνεται από $100,284 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $402,000 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Avetta . Τελευταία ενημέρωση: 8/26/2025