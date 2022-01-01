Κατάλογος Εταιρειών
Avenue Code Μισθοί

Ο μισθός της Avenue Code κυμαίνεται από $22,038 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $201,000 για έναν Διαχειριστής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Avenue Code. Τελευταία ενημέρωση: 8/26/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $30.1K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $95.9K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$111K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$39.6K
Διαχειριστής Έργων
$201K
Προσελκυστής Προσωπικού
$22K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$52.3K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$71.6K
Ερευνητής UX
$135K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Avenue Code is Διαχειριστής Έργων at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Avenue Code is $71,640.

Άλλοι Πόροι