Avenue Code Μισθοί

Ο μισθός της Avenue Code κυμαίνεται από $22,038 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $201,000 για έναν Διαχειριστής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Avenue Code . Τελευταία ενημέρωση: 8/26/2025