Κατάλογος Εταιρειών
Aventiv Technologies
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Aventiv Technologies Μισθοί

Ο μισθός της Aventiv Technologies κυμαίνεται από $37,688 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $145,725 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Aventiv Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 8/26/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών
$114K
Μηχανικός Λογισμικού
$37.7K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$146K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$105K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

أعلى وظيفة أجراً في Aventiv Technologies هي Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $145,725. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Aventiv Technologies هو $109,282.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Aventiv Technologies

Σχετικές Εταιρείες

  • Uber
  • Snap
  • Flipkart
  • Spotify
  • Tesla
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι