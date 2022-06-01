Κατάλογος Εταιρειών
Avaya
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Avaya Μισθοί

Ο μισθός της Avaya κυμαίνεται από $21,134 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνικός Συγγραφέας στο χαμηλό άκρο έως $218,900 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Avaya. Τελευταία ενημέρωση: 8/26/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $21.8K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$181K
Διαχειριστής Προϊόντος
$112K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Διαχειριστής Έργων
$34.3K
Προσελκυστής Προσωπικού
$125K
Πωλήσεις
$219K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$149K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$128K
Τεχνικός Συγγραφέας
$21.1K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Avaya is Πωλήσεις at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $218,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Avaya is $125,424.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Avaya

Σχετικές Εταιρείες

  • Citrix
  • ADP
  • Fortinet
  • Ciena
  • Limelight Networks
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι