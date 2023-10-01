Avature Μισθοί

Ο μισθός της Avature κυμαίνεται από $2,841 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $119,400 για έναν Διαφημιστικός Συγγραφέας στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Avature . Τελευταία ενημέρωση: 8/26/2025