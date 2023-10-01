Κατάλογος Εταιρειών
Avature Μισθοί

Ο μισθός της Avature κυμαίνεται από $2,841 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $119,400 για έναν Διαφημιστικός Συγγραφέας στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Avature. Τελευταία ενημέρωση: 8/26/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $20.1K
Διαφημιστικός Συγγραφέας
$119K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$2.8K

Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$18.4K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$41.4K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$28.3K
Διαχειριστής Προϊόντος
$52.4K
Διαχειριστής Έργων
$8.4K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$64.9K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$77.4K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

A função com maior remuneração relatada na Avature é Διαφημιστικός Συγγραφέας com uma remuneração total anual de $119,400.
A remuneração total anual mediana relatada na Avature é $34,882.

