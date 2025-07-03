Κατάλογος Εταιρειών
Avantor
Avantor Μισθοί

Ο μισθός της Avantor κυμαίνεται από $119,761 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $234,969 για έναν Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Avantor. Τελευταία ενημέρωση: 8/26/2025

$160K

Πωλήσεις
Median $125K
Επιστήμονας Δεδομένων
$201K
Μάρκετινγκ
$179K

Μηχανολόγος Μηχανικός
$120K
Διαχειριστής Προϊόντος
$151K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$235K
Μηχανικός Λογισμικού
$201K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Avantor είναι Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $234,969. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Avantor είναι $179,100.

