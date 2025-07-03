Avantor Μισθοί

Ο μισθός της Avantor κυμαίνεται από $119,761 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $234,969 για έναν Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Avantor . Τελευταία ενημέρωση: 8/26/2025