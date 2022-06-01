Κατάλογος Εταιρειών
Avant
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Avant Μισθοί

Το εύρος μισθών της Avant κυμαίνεται από $99,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $306,626 για Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Avant. Τελευταία ενημέρωση: 8/9/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $150K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $110K
Αναλυτής Δεδομένων
$101K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$307K
Επιστήμονας Δεδομένων
$181K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$99.5K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$285K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Avant is Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $306,626. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Avant is $150,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Avant

Σχετικές Εταιρείες

  • Vanguard
  • Kraken
  • Lendio
  • Cyndx
  • Guild Mortgage
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι