Avant Μισθοί

Το εύρος μισθών της Avant κυμαίνεται από $99,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $306,626 για Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Avant . Τελευταία ενημέρωση: 8/9/2025