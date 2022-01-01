Κατάλογος Εταιρειών
Avaloq
Avaloq Μισθοί

Το εύρος μισθών της Avaloq κυμαίνεται από $44,589 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Τεχνικός Συγγραφέας στο χαμηλότερο άκρο έως $134,325 για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλότερο άκρο.

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $132K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$127K
Διευθυντής Προϊόντος
$133K

Αρχιτέκτονας Λύσεων
$134K
Τεχνικός Συγγραφέας
$44.6K
Συχνές Ερωτήσεις

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Avaloq je Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $134,325. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Avaloq je $131,925.

