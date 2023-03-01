Κατάλογος Εταιρειών
Auvik Networks Μισθοί

Το εύρος μισθών της Auvik Networks κυμαίνεται από $47,916 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο χαμηλότερο άκρο έως $239,700 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Auvik Networks. Τελευταία ενημέρωση: 8/16/2025

$160K

Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$47.9K
Διευθυντής Προϊόντος
$240K
Μηχανικός Λογισμικού
$82.5K

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$139K
Τεχνικός Συγγραφέας
$65.7K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Auvik Networks είναι ο Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $239,700. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Auvik Networks είναι $82,488.

