Κατάλογος Εταιρειών
AutoTrader
AutoTrader Μισθοί

Το εύρος μισθών της AutoTrader κυμαίνεται από $29,862 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλότερο άκρο έως $155,662 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της AutoTrader . Τελευταία ενημέρωση: 8/16/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $64.8K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$29.9K
Επιστήμονας Δεδομένων
$69.7K

Διευθυντής Προϊόντος
$98.2K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$156K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$105K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην AutoTrader είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $155,662. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην AutoTrader είναι $83,961.

