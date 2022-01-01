Κατάλογος Εταιρειών
Autonomous Μισθοί

Το εύρος μισθών της Autonomous κυμαίνεται από $26,532 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διαχειριστής Έργου στο χαμηλότερο άκρο έως $64,675 για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Autonomous. Τελευταία ενημέρωση: 8/16/2025

$160K

Πολιτικός Μηχανικός
$44K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$64.7K
Διαχειριστής Έργου
$26.5K

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Autonomous είναι ο Πληροφορικός (ΤΠΕ) at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $64,675. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Autonomous είναι $44,001.

