Κατάλογος Εταιρειών
Autonomic
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Autonomic Μισθοί

Το εύρος μισθών της Autonomic κυμαίνεται από $170,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $288,550 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Autonomic. Τελευταία ενημέρωση: 8/16/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $170K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$211K
Διευθυντής Προϊόντος
$196K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$289K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

据报道，Autonomic最高薪的职位是Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level，年总薪酬为$288,550。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Autonomic的年总薪酬中位数为$203,470。

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Autonomic

Σχετικές Εταιρείες

  • Lookout
  • RStudio
  • Datavant
  • Infoblox
  • ExtraHop
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι