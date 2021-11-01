Automox Μισθοί

Το εύρος μισθών της Automox κυμαίνεται από $119,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Προγράμματος στο χαμηλότερο άκρο έως $165,825 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Automox . Τελευταία ενημέρωση: 8/16/2025