Automox
Automox Μισθοί

Το εύρος μισθών της Automox κυμαίνεται από $119,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Προγράμματος στο χαμηλότερο άκρο έως $165,825 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Automox. Τελευταία ενημέρωση: 8/16/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Μηχανικός Λογισμικού
Median $165K
Ανθρώπινοι Πόροι
$129K
Διευθυντής Προϊόντος
$166K

Διευθυντής Προγράμματος
$119K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

