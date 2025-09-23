Κατάλογος Εταιρειών
Autodesk
Autodesk Ερευνητής UX Μισθοί

Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Autodesk. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$151K - CA$175K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$133KCA$151KCA$175KCA$193K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Autodesk, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ερευνητής UX στην Autodesk in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$192,762. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Autodesk για τον ρόλο Ερευνητής UX in Canada είναι CA$132,827.

Προτεινόμενες Θέσεις

