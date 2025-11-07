Κατάλογος Εταιρειών
Autodesk
Μηχανικός Λογισμικού Επίπεδο

Senior Software Engineer 2

Επίπεδα στην Autodesk

Σύγκριση Επιπέδων
  1. Software Engineer 1Grade 8
  2. Software Engineer 2Grade 9
  3. Software Engineer 3Grade 10
    4. Εμφάνιση 7 Περισσότερων Επιπέδων
Μέσος Όρος Ετησίως Συνολικές Αποδοχές
SGD 116,106
Βασικός Μισθός
SGD 120,344
Χορήγηση Μετοχών ()
SGD 19,051
Μπόνους
SGD 11,311
Block logo
+SGD 75.3K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26K
Datadog logo
+SGD 45.4K
Verily logo
+SGD 28.6K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
