Autodesk Πωλήσεις Μισθοί

Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Autodesk. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

£66.4K - £78.2K
United Kingdom
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
£62K£66.4K£78.2K£86.3K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

£121K

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Autodesk, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Πωλήσεις at Autodesk in France sits at a yearly total compensation of £86,337. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the Πωλήσεις role in France is £61,985.

