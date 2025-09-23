Κατάλογος Εταιρειών
Auto1
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού

Auto1 Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in Germany στην Auto1 κυμαίνεται από €67.3K έως €98K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Auto1. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€77.3K - €88.1K
Germany
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€67.3K€77.3K€88.1K€98K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού υποβολές στην Auto1 για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

€142K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Auto1?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at Auto1 in Germany sits at a yearly total compensation of €98,032. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Auto1 for the Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού role in Germany is €67,293.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Auto1

Σχετικές Εταιρείες

  • SoFi
  • Apple
  • Spotify
  • Square
  • Stripe
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι