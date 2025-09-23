Κατάλογος Εταιρειών
Auth0
Auth0 Τεχνικός Διαχειριστής Λογαριασμών Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Τεχνικός Διαχειριστής Λογαριασμών in Canada στην Auth0 κυμαίνεται από CA$133K έως CA$190K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Auth0. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$153K - CA$179K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$133KCA$153KCA$179KCA$190K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

CA$226K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Auth0?

The highest paying salary package reported for a Τεχνικός Διαχειριστής Λογαριασμών at Auth0 in Canada sits at a yearly total compensation of CA$189,985. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Auth0 for the Τεχνικός Διαχειριστής Λογαριασμών role in Canada is CA$133,152.

