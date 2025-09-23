Κατάλογος Εταιρειών
Auth0
  • Μισθοί
  • Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού

Auth0 Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in United States στην Auth0 ανέρχεται σε $269K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Auth0. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Auth0
Engineering Manager
Bellevue, WA
Σύνολο ανά έτος
$269K
Επίπεδο
M2
Βάση
$190K
Stock (/yr)
$60K
Μπόνους
$19K
Έτη στην εταιρεία
0 Έτη
Έτη εμπειρίας
10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Auth0?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συμβάλλετε

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στην Auth0 in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $413,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Auth0 για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in United States είναι $269,000.

Άλλοι Πόροι