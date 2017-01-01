Κατάλογος Εταιρειών
Austin Industries
    • Σχετικά με

    Austin Industries, established in 1918, is an employee-owned company that offers a wide range of construction services in commercial, industrial, and infrastructure sectors.

    austin-ind.com
    Ιστότοπος
    1918
    Έτος Ίδρυσης
    3,250
    Αριθμός Υπαλλήλων
    $500M-$1B
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Κεντρικά Γραφεία

