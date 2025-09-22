Κατάλογος Εταιρειών
  • Μισθοί
  • Διαχειριστής Προϊόντος

  • Όλοι οι Μισθοί Διαχειριστής Προϊόντος

Aurora Διαχειριστής Προϊόντος Μισθοί

Η αποζημίωση Διαχειριστής Προϊόντος in United States στην Aurora κυμαίνεται από $221K ανά year για P5 έως $372K ανά year για P8. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $288K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Aurora. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
P4
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Manager
$221K
$158K
$42.7K
$20.5K
P6
Senior Product Manager
$266K
$173K
$67.3K
$25.4K
P7
Staff Product Manager
$299K
$215K
$46.3K
$37.6K
$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συχνές Ερωτήσεις

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Διαχειριστής Προϊόντος tại Aurora in United States có tổng thu nhập hàng năm là $381,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Aurora cho vị trí Διαχειριστής Προϊόντος in United States là $258,600.

