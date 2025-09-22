Κατάλογος Εταιρειών
Η αποζημίωση Μηχανολόγος Μηχανικός in United States στην Aurora κυμαίνεται από $250K ανά year για P6 έως $305K ανά year για P7. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $244K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Aurora. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
P4
Mechanical Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Mechanical Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Mechanical Engineer
$250K
$192K
$33.6K
$25K
P7
Staff Mechanical Engineer
$305K
$215K
$36.5K
$53.5K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Aurora, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

Συχνές Ερωτήσεις

Korkein ilmoitettu palkkaus Μηχανολόγος Μηχανικός roolille yrityksessä Aurora in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $350,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Aurora Μηχανολόγος Μηχανικός roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $256,000.

